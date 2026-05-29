مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با وجود شرایط خاص کشور، تمام طرح‌های راه‌سازی استان از جمله ۲۲۵ کیلومتر بزرگراه با همت پیمانکاران و مشاوران فعال است و تلاش می‌شود این طرح‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محبوب حیدری روز جمعه درباره توسعه بزرگراه در استان اردبیل اظهار کرد: این استان نیازمند اجرای ۸۲۰ کیلومتر بزرگراه است که از این میزان ۲۷۲ کیلومتر اجرا و به روی خودرو‌ها گشوده شده است.

وی افزود: در سطح استان ۲۲۵ کیلومتر طرح بزرگراه در دست اجرا و ۲۷۸ کیلومتر دیگر هم آماده برگزاری مناقصه است و ۳۹ کیلومتر طرح بزرگراهی نیز در دست مطالعه قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: اولویت فعلی استان احداث ۲۲۵ کیلومتر بزرگراه به علت ثبت بیشترین آمار تردد در جاده‌های استان است که در حال حاضر در مسیر‌های پارس‌آباد، مشگین‌شهر و اردبیل ـ سرچم در دست اجرا قرار دارد.

حیدری با اشاره به توجه دولت در تامین منابع مالی طرح‌های بزرگراهی استان گفت: در سال گذشته یک اقدام مهم و ارزنده با حمایت دولت و مسئولان استان در تأمین منابع مالی توسعه بزرگراه‌ها از محل توازن صورت گرفت که جایگاه استان را در ردیف اول استان‌ها قرار داد.

وی از اختصاص ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و تکمیل طرح‌های بزرگراهی استان خبر داد و اظهار کرد: این میزان اعتبار نقش بزرگی در تکمیل به موقع طرح‌های بزرگراهی نقاط مختلف استان خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: عملیات روکش آسفالت باند دوم سربند - پارس آباد با تلاش راهداران درحال تکمیل است و ۲۰ کیلومتر از این مسیر آماده بهره برداری شده است.

حیدری افزود: با تکمیل سه دستگاه پل خاص رودخانه‌ای در محدوه طرح، هشت کیلومتر از این مسیر به روی خودرو‌ها گشوده شده و امسال در صورت راه‌اندازی ۲ دستگاه تقاطع غیرهمسطح زیرگذر، کل مسیر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پارس‌آباد مغان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور و به عنوان دروازه ارتباطی با کشور جمهوری آذربایجان، نیازمند زیرساخت‌های ایمن و استاندارد جاده‌ای است، افزود: ارتقای کیفیت جاده‌های مواصلاتی این شهرستان نقش مهمی در تسهیل تردد کامیون‌های حمل محصولات کشاورزی و افزایش ایمنی سفر‌ها دارد.