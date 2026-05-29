طرحهای جدید فروش مشارکت در تولید محصولات ایرانخودرو و سایپا در ادامه سیاست وزارت صمت برای عرضه مستمر هفتگی خودرو بهمنظور تعادل بخشی به بازار از شنبه ۹ خردادماه آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ ایرانخودرو مرحله جدید فروش محصولات خود را از ساعت ۹ صبح شنبه ۹ خردادماه برای مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز میکند، ثبتنام متقاضیان عادی نیز از یکشنبه ۱۰ خردادماه فعال خواهد شد و این طرح تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۱۴ خردادماه در سامانه ikco.ir ادامه دارد.
در این مرحله، عرضه خودروها بدون قرعهکشی و بدون اعمال محدودیت کنترل پلاک فعال انجام میشود و خودروهای تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانهسوز EF۷، سورن پلاس TU۵P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی در فهرست فروش قرار دارند.
ایرانخودرو همچنین تأکید کرده است که در روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت روز در زمان تحویل محاسبه میشود.
سود مشارکت در این طرح فروش ایران خودرو ۲۰.۵ درصدی و موعد تحویل خودروها از بهمنماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.
کوییک، سهند و ساینا در صف عرضه مشارکت در تولید سایپا
از سوی دیگر، گروه سایپا و پارسخودرو نیز از شنبه ۹ خردادماه طرح فروش مشارکت در تولید محصولات خود را آغاز میکنند.
در این طرح، خودروهای کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR، ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و SBR، و سهند S با SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده عرضه میشود.
بر اساس اعلام سایپا، این طرح از ساعت ۱۰ صبح شنبه آغاز میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
متقاضیان نیز تنها امکان انتخاب یک مدل خودرو را خواهند داشت و باید از طریق سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com ثبتنام کنند.
براساس بخشنامه؛ سود مشارکت در طرح مشارکت در تولید سایپا ۲۰/۵ درصد و موعد تحویل تیر و مرداد ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.
این دو طرح فروش در شرایطی آغاز میشود که خودروسازان هدف از آن را پاسخ به حجم بالای تقاضای واقعی بازار و مدیریت بهتر عرضه عنوان کردهاند.
پیشتر نیز آقای احمدشانیان معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود که برای کاهش التهاب بازار خودرو، مقرر شده خودروسازان عرضههای هفتگی داشته باشند تا مصرفکنندگان بتوانند بدون واسطه از کارخانه خرید کنند.