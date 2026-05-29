به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین در اقدامی قاطع علیه کارگزاری‌هایی که متهم به خروج غیرمجاز یک تریلیون دلار سرمایه از این کشور هستند، تدابیر تنبیهی شدیدی را به اجرا گذاشت؛ اقدامی که منجر به ریزش ۱.۴۴ تریلیون یوآنی ارزش بازار سهام این کشور شد.

کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین به تازگی اجرای اقدامات تنبیهی علیه کارگزاری‌هایی را کلید زده که در تسهیل خروج غیرقانونی سرمایه از کشور نقش داشته‌اند.

براساس اعلام کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) این سه کارگزاری، سکوی معاملاتی «فوتو» (Futu)، «تایگر بروکرز» (Tiger Brokers) و «لانگبریج» (Longbridge) معرفی شده‌اند. این سکو‌ها مسیر اصلی دسترسی ده‌ها میلیون سرمایه‌گذار خرد چینی به بازار‌های سهام ایالات متحده و هنگ‌کنگ محسوب می‌شوند.

دولت چین همچنین یک بازه زمانی دوساله را برای کاهش تدریجی فعالیت‌های این شرکت‌ها تعیین کرده است. طبق این مصوبه، سکو‌های مذکور موظف‌اند پس از پایان این دوره، تمامی نرم افزارها، وب‌سایت‌ها و سرور‌های داده مرتبط با سرزمین اصلی چین را به‌طور کامل تعطیل کنند.

بر اساس ابلاغیه جدید، از این لحظه هرگونه واریز وجه جدید یا خرید سهام توسط مشتریان ساکن در سرزمین اصلی چین در این سکوها ممنوع اعلام شده است. سرمایه‌گذاران فعلی تنها مجاز به فروش دارایی‌های موجود خود هستند و اجازه توسعه فعالیت‌های خود را نخواهند داشت.

در پی این اقدام انضباطی، بازار سهام چین با واکنش تند معامله‌گران رو‌به‌رو شد و ارزش بازار سرمایه این کشور در یک روز بالغ بر ۱.۴۴ تریلیون یوآن کاهش یافت.

درهمین حال هشت نهاد و اداره دولتی مجزا در چین، در بیانیه‌ای مشترک و هم‌زمان، حمایت قاطع خود را از این اقدام تنبیهی اعلام کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تصمیم در بالاترین سطوح حاکمیتی دولت چین اتخاذ و تصویب شده و نشان‌دهنده یک راهبرد کلان برای تقویت نظارت بر جریان سرمایه است.

به عقیده تحلیگران اقتصادی، پکن با مشاهده روند انتقال گسترده پس‌انداز‌های خرد شهروندان به خارج از مرزها، تصمیم گرفته است با مسدود کردن این گلوگاه‌ها، از ثبات پولی و مالی کشور صیانت کند.