استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی استان، از برگزاری مستمر و هفتگی جلسات پیگیری پروژه احداث بیش از ۵۰ خانه بهداشت در مناطق مختلف مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه پیگیری روند احداث خانه‌های بهداشت استان که با حضور رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و پیمانکار طرح برگزار شد، گفت: در چارچوب تفاهم‌نامه میان استانداری مازندران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احداث بیش از ۵۰ خانه بهداشت در سطح استان در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.

مهدی یونسی رستمی افزود: برای تسریع در روند اجرایی این طرح مهم، جلسات هماهنگی و پیگیری به‌صورت هفتگی و مستمر برگزار می‌شود تا موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و مراحل اجرایی پروژه طبق برنامه زمان‌بندی پیش برود.

استاندار مازندران با اشاره به تأمین منابع مالی این طرح تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بخشی از اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات استانی و بخش دیگری نیز از طریق مولدسازی املاک دولتی تأمین خواهد شد تا عملیات اجرایی طرح‌ها بدون وقفه آغاز و دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، عملیات اجرایی بیش از ۵۰ خانه بهداشت به‌صورت همزمان در سراسر استان آغاز خواهد شد و تلاش داریم این طرح هادر بازه زمانی مناسبی به بهره‌برداری برسند تا مردم مناطق مختلف مازندران از خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت در حوزه سلامت، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری موجود، تلاش داریم با مدیریت، تدبیر و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، این طرح مهم بهداشتی را در استان پیش ببریم و سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف مازندران را ارتقا دهیم.