گرد و خاک و وزش باد شدید آذربایجان غربی را فرا گرفت و کیفیت هوا را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، براساس پیش بینی کارشناسان هواشناسی، از دیشب وزش باد شدید و گرد وخاک منطقه را فرا گرفت.

هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار زرد، وزش باد گاهی شدید و انتقال گرد وخاک از شمال عراق را تا روز دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۳/۱۱) در همه مناطق استان با تاکید بر نیمه جنوبی استان پیش بینی کرده‌اند. این شرایط موجب خیزش و انتقال گرد وخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سقوط اشیاء از ارتفاعات خواهد شد.

هواشناسی هم به هموطنان توصیه کرد، از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان حاصل و در عبور و مرور و پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده احتیاط کنند. همچنین بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز از ماسک استفاده و از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و پنجره‌ها را ببندند.