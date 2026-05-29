به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سرلشکر حاج غلامحسین غیب‌پرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی ، با حضور مردم انقلابی شیراز برگزار شد.

میدان امام حسین شیراز شامگاه پنج‌شنبه ۷ خرداد شاهد برگزاری مراسم باشکوه گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سرلشکر حاج غلامحسین غیب‌پرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی بود.

این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم حاج مهدی سلحشور به مداحی پرداخت و یاد و خاطره سرداری را زنده کرد که نامش با اقتدار قرارگاه امام علی و امنیت پایدار گره خورده است.

سردار غیب‌پرور از رزمندگان نام‌آشنای جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بود که در طول خدمت خود، مسئولیت‌های متعددی از جمله فرماندهی سپاه فجر فارس، فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا در مازندران، فرماندهی لشکر ۱۹ فجر و جانشینی تیپ حضرت احمد بن موسی (ع) را عهده‌دار بود.

سردار غیب‌پرور، متولد سال ۱۳۳۹ در شیراز، فعالیت‌های انقلابی خود را از دوران دانش‌آموزی و هم‌زمان با اوج‌گیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی آغاز کرد و در خاطرات خود از اخراجش از مدرسه به علت پخش اعلامیه‌های انقلابی یاد می‌کرد.

در دوران دفاع مقدس، وی مسئولیت‌هایی همچون آموزش عقیدتی سیاسی، محور مهندسی رزمی و فرماندهی یگان‌های عملیاتی را در لشکر ۱۹ فجر برعهده داشت و پس از جنگ نیز در حوزه‌های آموزش، فرماندهی و ساماندهی نیرو‌های جهادی و مردمی نقش‌آفرینی کرد.

از اقدامات برجسته این شهید والامقام، برگزاری کنگره بزرگ سرداران و شهدای فارس، همایش عظیم بسیجیان در سال ۹۷ با حضور رهبر معظم انقلاب در ورزشگاه آزادی و خدمات بی‌بدیل در مناطق محروم از جمله جزیره هنگام است که همواره مورد قدردانی مردم قرار گرفت.

وی آذر ۱۳۹۴، پس از شهادت سردار حسین همدانی، فرماندهی قرارگاه امام حسین را برعهده گرفت و یک سال بعد، با حکم رهبر معظم انقلاب، به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج منصوب شد.

پس از پایان این مأموریت، سردار غیب‌پرور تا پایان عمر ، به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی به خدمت صادقانه در مسیر انقلاب اسلامی ادامه داد.

این فرمانده مردمی، همواره در کنار مردم و دغدغه‌مند مسائل معیشتی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه بود و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش در عرصه‌های مختلف، نام او را در زمره سرداران ماندگار انقلاب اسلامی قرار داد.