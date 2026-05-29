به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی در خصوص جذب امریه و سرباز معلم در آموزش و پرورش افزود: همواره از بین سربازانی که مدرک لیسانس و بالاتر دارند به عنوان سرباز معلم استقبال می‌کنیم که ستاد کل نیرو‌های مسلح و حوزه وظیفه عمومی نیز همراهی دارند. آن دسته از سربازانی که مدرک کارشناسی و بالاتر داشته و علاقمند به شغل معلمی هستند، با آموزش‌های بدو خدمتی که به آنها می‌دهیم، در مناطقی که تامین معلم میسر نیست، از این افراد استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه اولویت اول در تامین معلم با جذب معلمان خود وزارت آموزش و پرورش است گفت: اگر این امر محقق نشود از ظرفیت سرباز معلم استفاده می‌کنیم که تقریبا سالانه حدود ۳۰۰۰ نفر اعلام آمادگی می‌کنند. تقریبا همین تعداد نیز توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح با ما همراهی داشتند.

سخنگوی آموزش و پرورش در خصوص صدور کارت پایان خدمت دانشجومعلمان افزود: پسران دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهیدرجایی که تعهد خدمتشان تمام می‌شود، طبق قانونی که پیشتر وجود داشت، بعد از اتمام تعهد خدمت، با دادن تعهد محضری، "کارت زمان صلح" را دریافت می‌کردند. آن موقع تعهد خدمت دو برابر زمان تحصیل بود و الان این مدت سه برابر شده است.

فرهادی گفت: دانشجومعلمان زمانی که تعهد خدمتشان تمام شود دوره آموزش نظامی ببینند و کارت پایان خدمت دریافت کنند نه کارت زمان صلح، همچنین باید دوره آموزش را ببینند؛ این در حالیست که سال گذشته تعداد زیادی از دانشجو معلمان تعهد خدمتشان تموم شد، اما دوره آموزش نظامی ندیده بودند و پیش بینی محل آموزش هم برای آنها نشده بود. قانونگذار پیش بینی کرد افرادی که دوره ۴۵ روزه بسیج را دیده‌اند معادل آموزش نظامی برای این افراد دیده شود تا از طریق حوزه وظیفه عمومی بتوانند کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند.

وی افزود: هماهنگی بین وزیر آموزش و پرورش و سپاه پاسداران انجام و مقرر شد از تابستان ۱۴۰۵ دوره‌های آموزشی این افراد در سپاه برنامه‌ریزی و دوره جنگ نرم برای این افراد مانند سواد رسانه‌ای گذاشته شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تداخل برگزاری دوره‌ها با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: اگر این شرایط ایجاد نشد، حتما دوره آموزشی این افراد در بهار و تابستان ۱۴۰۵ باید انجام می‌شد که با تثبیت شرایط کشور، حتما کار این افراد با همکاری سپاه پاسداران پیگیری خواهد شد تا بتوانند آموزش ببینند.

وی ادامه داد: البته این افراد اگر در بسیج اقشار هم شخصا مراجعه و دوره ۴۵ روزه را ببینند، فراجا و حوزه وظیفه فراجا آن دوره را جزو دوره آموزش نظامی قبول می‌کند و می‌توانند کارت خود را دریافت کنند.