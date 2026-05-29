به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نمایشگاه موقت مشاغل خانگی آذرشهر و تولیدات بومی آذرشهر در حمایت از تولیدات بومی، توانمندسازی زنان و معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی شهرستان و با محوریت عرضه محصولات متنوعی نظیر تولیدات کشاورزی، صنایع‌دستی، فرآورده‌های غذایی، پوشاک دست‌دوز و محصولات فرهنگی ترتیب یافت.

شهرستان آذرشهر از قطبهای مهم و اصلی تولید انواع خشکبار، حبوبات و محصولات متنوع کشاورزی در شمال غرب کشورمان است.