جشنواره تولید و فروش محصولات خانگی بانوان کارآفرین آذرشهر با هدف گسترش بستر اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نمایشگاه موقت مشاغل خانگی آذرشهر و تولیدات بومی آذرشهر در حمایت از تولیدات بومی، توانمندسازی زنان و معرفی ظرفیتهای صنایع دستی شهرستان و با محوریت عرضه محصولات متنوعی نظیر تولیدات کشاورزی، صنایعدستی، فرآوردههای غذایی، پوشاک دستدوز و محصولات فرهنگی ترتیب یافت.
شهرستان آذرشهر از قطبهای مهم و اصلی تولید انواع خشکبار، حبوبات و محصولات متنوع کشاورزی در شمال غرب کشورمان است.