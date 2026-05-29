به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در تماس به اورژانس ۱۱۵ مبنی بر غرق شدگی کودکی پنج ساله در استخر باغ خان زنیان این شهرستان، عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

مسعود عابد افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی، همراهان این کودک پس از مواجهه با حادثه، وی را به درمانگاه روستای خان زنیان منتقل کرده و پس از آن با اورژانس تماس گرفته شد.

وی بیان کرد: با وجود حضور عوامل اورژانس و تلاش‌های احیا، اقدامات درمانی بی نتیجه ماند و کودک جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس فارس ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر والدین بر کودکان در محیط‌های دارای استخر و منابع آبی با درخواست از صاحبان باغ‌ها گفت: نسبت به ایمن سازی کامل و حصارکشی حریم استخر‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی اقدام کنند.