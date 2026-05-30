به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسدالله گرجی زاده مدیر ستاد دیه استان اصفهان گفت: در این مراسم خیران متعهد به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در این شهرستان شدند.

اسدالله گرجی زاده ، این اقدام را حرکتی در جهت نیل به اهداف و رسالت ستاد دیه برای دسگیری از زندانیان معسر جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده های آنان عنوان و ابراز امیدواری کرد: مسوولان و دست اندرکاران با برگزاری برنامه هایی با محوریت جلب مشارکت های مردمی ، مقدمات آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم کنندو موجب شوند.بازگشت شرافتمندانه انان به آغوش گرم جامعه و خانواده شوند.