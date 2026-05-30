پخش زنده
امروز: -
۴۰میلیارد ریال کمک خیران در جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد شهرستان مبارکه جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسدالله گرجی زاده مدیر ستاد دیه استان اصفهان گفت: در این مراسم خیران متعهد به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در این شهرستان شدند.
اسدالله گرجی زاده ، این اقدام را حرکتی در جهت نیل به اهداف و رسالت ستاد دیه برای دسگیری از زندانیان معسر جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده های آنان عنوان و ابراز امیدواری کرد: مسوولان و دست اندرکاران با برگزاری برنامه هایی با محوریت جلب مشارکت های مردمی ، مقدمات آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم کنندو موجب شوند.بازگشت شرافتمندانه انان به آغوش گرم جامعه و خانواده شوند.