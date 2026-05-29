رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در راستای نظارت بهینه و صحیح در اجرا و بهره برداری طرحهای عمرانی، برای اولین بار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اقدام به شناسنامه دار کردن طرحهای عمرانی به لحاظ فنی و اجرایی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری افزود: این اقدام در راستای نظارت صحیح فنی در اجرای طرحها توسط دستگاهها و پیمانکاران تاثیر مثبتی خواهد داشت و با ثبت جزئیات از ابتدا تا پایان اجرای یک طرح در قالب سامانهای که تعریف خواهد شد از هر گونه تخلف جلو گیری و نظارتها را برخط و آسان خواهد کرد.