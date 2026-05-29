میانگین توقف کامیونهای تجاری در مرزهای زمینی کشور، به ۱۵ روز رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به طولانی شدن صفهای مرزی و افزایش زمان توقف کامیونهای تجاری، بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند نوبتدهی، یکپارچهسازی سامانهها و تفویض اختیار به استانهای مرزی تأکید کرد.
پورمحمدی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در تصمیمگیریهای مرزی تصریح کرد: برای افزایش سرعت حل مسائل و رفع گرههای اجرایی، اختیار تصمیمگیری نهایی در مرزها به کارگروههای استانی واگذار شده است تا متناسب با شرایط هر مرز، تصمیمهای لازم با سرعت و دقت بیشتری اتخاذ شود.