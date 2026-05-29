وزارت حمل و نقل چین اعلام کرد تعداد سفرهای مسافری فرامنطقهای این کشور در چهار ماه نخست سال جاری به ۲۳.۲۱ میلیارد سفر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن بر اساس آمار منتشرشده، تردد جادهای مسافران در این بازه زمانی ۱.۷ درصد رشد داشته و سفرهای انجامشده از طریق آبراهها نیز با افزایش ۷.۴ درصدی همراه بوده است.
همزمان، حجم جابجایی بار تجاری در چین در چهار ماه اول سال ۲۰۲۶ به ۱۸.۱۷ میلیارد تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد مجموع توان عملیاتی بار بنادر چین در چهار ماه نخست سال به ۵.۹ میلیارد تن رسیده که ۳.۱ درصد بیشتر از سال گذشته است. توان عملیاتی کانتینری نیز با رشد ۷.۲ درصدی به ۱۲۰ میلیون واحد معادل بیست فوت رسیده است.
وزارت حملونقل چین اعلام کرد این کشور در همین دوره بیش از ۸۹۴.۴ میلیارد یوان، معادل حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار، در بخش حملو نقل و طرح های مرتبط با زیرساختهای ثابت سرمایهگذاری کرده است.