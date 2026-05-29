به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ به نقل از روابط عمومی سپاه امیر المؤمنین (ع) استان ایلام؛ بنا بر رصد و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام، شامگاه پنجشنبه ۷ خردادماه؛ دو محموله مرغ زنده خارج از شبکه رسمی توزیع در شهرستان‌های دره شهر و ایوان به وزن بیش از ۱۰ تُن با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام توقیف و در جهت تامین پایدار امنیت غذایی در اختیار کشتارگاه‌های استان قرار گرفت.

قاچاقچیان قصد داشتند که این محموله هارا از استان خارج نموده و در استان‌های همجوار در خارج از شبکه توزیع به فروش برسانند.

در این رابطه برای ۳ نفر پرونده قضائی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مرتبط با احتکار، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۴ اطلاعات بسیج گزارش نمایند.

گفتنی است روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۴۲ تن مرغ زنده خارج از شبکه توزیع در استان کشف و ضبط شده است.