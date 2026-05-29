مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش گفت: تاکنون بیش از یک میلیون نفر برای آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند مهلت نام نویسی امشب به پایان می رسد و این مهلت تمدید نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کریمیان افزود: مهلت ثبتنام داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و همچنین آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی امروز جمعه (هشتم خرداد) پایان مییابد
وی گفت: متقاضیان شرکت در آزمون سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلمان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبتنام دقت کافی داشته باشند و بعد از اتمام مهلت ثبتنام و ویرایش، به هیچوجه امکان تغییر اطلاعات از جمله مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و در صورت واگذاری ثبتنام به متصدی کافینِت و یا هر شخص دیگر، متقاضی در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول است و از طرف سازمان سنجش هیچگونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.
کریمیان افزود: هر دو آزمون به طور همزمان برگزار میشود و زمان دقیق برگزاری این آزمونها ۲۰ تا ۳۰ روز قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش گفت: آزمون سراسری ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار میشود و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) امسال برای سال ۱۴۰۶ معتبر نیست. از امسال، آزمون اختصاصی (کنکور) یک بار در سال برگزار خواهد شد و نتیجه فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.