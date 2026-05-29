هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، وقوع طوفان شدید در دریای خزر را از بعدازظهر امروز جمعه تا اواخر وقت روز یکشنبه اعلام کرد. تمامی فعالیتهای تفریحی، شنا در سواحل استان ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی دریایی مازندران ، دریای خزر از بعدازظهر جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ با وزش باد شدید (تا بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت) و طوفانی شدن مواجه خواهد بود. پیشبینی میشود ارتفاع موج در مناطق نزدیک به ساحل تا ۲.۵ متر و در فراساحل تا ۳.۵ متر افزایش یابد.
بر اساس این گزارش کلیه فعالیتهای تفریحی، شنا و ورزشهای آبی در سواحل استان ممنوع میباشد. صیادان تجهیزات خود را جمع آوری کرده و از خروج شناورها خودداری کنند .
رعایت پروتکل های ایمنی در بنادر و سواحل، استقرار گشتهای مراقبتی در طول نوار ساحلی جهت جلوگیری از ورود افراد به مناطق خطرآفرین الزامی است.