مجلس یادبود شهدای خانواده قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این مراسم با حضور استاندار بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و جمعی از مردم و مدیران استان در مسجد امیرالمؤمنین بوشهر برگزار شد.
این آیین، به یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای رضوان الله تعالی علیه، شهید مصباح الهدی باقری، شهید سیده بشری حسینی خامنهای، شهید زهرا حدادعادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی برگزار شد.
در این مراسم که از طرف نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر برگزار شد، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری مطالبی در ارتباط با زندگانی رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد.