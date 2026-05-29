پخش زنده
امروز: -
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید تشکیل کلاس بیش از ۳۵ نفر در تمامی دورهها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به مدیریت آموزش وپرورش شهرستانها ابلاغ شد.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: به منظور تمهید مقدمات شروع باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی صحیح منابع، تحقق عدالت در دسترسی و بهبود مستمر کیفیت یادگیری، شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی ابلاغ شد.
بر اساس تغییرات گسترده این شیوهنامه در مقایسه با سنوات گذشته، توجه به نکات زیر الزامی است:
۱- مطالعه کامل ضوابط اختصاصی پیش از هرگونه تصمیمگیری در همه مدیریتها
۲- ممنوعیت تشکیل کلاس بیش از ۳۵ نفر در تمامی دورهها