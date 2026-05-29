به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان، با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودرو‌های حامل کالای قاچاق و پلاک‌های مخدوش گفت: مأموران انتظامی شهرستان بویراحمد حین گشت‌زنی در محور یاسوج ـ شیراز از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ ۱۸ گونی زغال قاچاق به وزن تقریبی ۴۰۰ کیلوگرم را کشف کردند که فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی حمل بود.

فرمانده انتظامی بویراحمد افزود: در این راستا یک متهم دستگیر و به همراه خودرو و محموله کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به یگان انتظامی منتقل و خودرو، متهم و محموله نیز به عوامل منابع طبیعی تحویل شد.

وی با اشاره به برخورد قانونی با قاچاقچیان منابع طبیعی گفت: قاچاق زغال و برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی علاوه بر آسیب به محیط زیست، موجب تخریب پوشش جنگلی و تهدید سرمایه‌های ملی می‌شود و پلیس با هماهنگی دستگاه‌های متولی با این‌گونه تخلفات برخورد قاطع خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب محیط زیست، حمل چوب و زغال قاچاق و سایر موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.