سارقانِی که با ورود شبانه به منازل و ضرب‌وشتم بانوان مسن، طلاهای آنان را سرقت می‌کردند، دستگیر شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان جغتای گفت:سارقانِ خشن که با ورود شبانه به منازل روستای «قلعه‌نو شفیع‌آباد» جغتای، اقدام به ضرب‌وشتم و سرقت طلاجات زنان مسن می‌کردند، در کمتر از ۴ روز پس از وقوع جرم در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی شهرآبادی، افزود: متهمان با شناسایی سوژه‌های خود و با استفاده از خودرو‌های دارای پلاک سرقتی، شبانه به منازل قربانیان یورش می‌بردندو پس از ضرب‌وشتم و بستن دست و پای همسرانِ قربانیان، اقدام به بریدن و سرقت طلاجات از گردن و دستان زنان مسن می‌کردند.

سرهنگ شهرآبادی با اشاره به کشف ۲۰۷ گرم طلای مسروقه دو سرقت از متهمان افزود: با تلاش شبانه‌روزی و شگرد‌های پلیسی کارآگاهان آگاهی جغتای و همکاری پلیس آگاهی مرکز استان، محل اختفای متهمان در مشهد شناسایی شد و سه متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی گفت: سارقان در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کردند و از آنان حدود ۷ هزار دلار که حاصل فروش طلا‌ها به یک مال‌خربود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ شهرآبادی با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند، از بانوان خواست برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی، از همراه داشتن طلا و جواهرات در اماکن عمومی که موجب تحریک و وسوسه مجرمان می‌شود، خودداری کنند.