به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن به نقل از روزنامه «ساینس‌اند تکنولوژی دیلی»، این طرح را دانشگاه کشاورزی نان‌جینگ با همکاری آزمایشگاه کلیدی ملی زیست‌امنیتی کشاورزی و بیش از ۳۰ نهاد صنعتی چین طراحی و راه‌اندازی کرده است.

دونگ شامنگ، مدیر این طرح و معاون دانشکده حفاظت از گیاهان دانشگاه نان‌جینگ، اعلام کرد: چین در سال‌های اخیر با افزایش آفات کشاورزی و مشکل مقاومت به آفت‌کش‌ها روبه‌رو بوده و کشاورزان محلی به راهنمایی‌های تخصصی و دقیق نیاز دارند.

او همچنین هشدار داد که مدل‌های عمومی هوش مصنوعی، از جمله چت‌جی‌پی‌تی، گاهی پاسخ‌های نادرست یا توصیه‌های غیراستاندارد درباره استفاده از آفت‌کش‌ها ارائه می‌کنند که می‌تواند خطرناک باشد.

بر اساس این گزارش، تیم توسعه‌دهنده برای آموزش «سپر سبز» یک بانک اطلاعاتی تخصصی شامل بیش از ۲.۵ میلیارد واحد داده متنی ایجاد کرده است. این داده‌ها از مقالات علمی، اختراعات ثبت‌شده، استاندارد‌های ملی و گزارش‌های میدانی گردآوری شده و محصولاتی مانند برنج، گندم، سویا، سبزیجات و درختان میوه را پوشش می‌دهد.

وانگ دونگ‌بو، استاد دانشگاه نانجینگ، گفت: این مدل قادر است نوع محصول، مرحله رشد و علائم بیماری‌های گیاهی را با دقت بالا شناسایی کرده و سپس راهکار‌های جامع برای کنترل آفات و مدیریت رشد ارائه دهد.

به گفته او، این سامانه پیش از ارائه هر توصیه‌ای، به صورت خودکار پایگاه داده ملی ثبت آفت‌کش‌ها را بررسی می‌کند تا مطمئن شود هیچ ماده ممنوعه یا مصرف خارج از استاندارد پیشنهاد نمی‌شود. پیشنهاد‌های غیرمجاز نیز به طور خودکار حذف یا اصلاح خواهند شد.

وانگ یوآن‌چائو، معاون دانشگاه نان‌جینگ، نیز اعلام کرد: آزمایش‌های میدانی و به‌روزرسانی این مدل ادامه خواهد داشت تا ابزاری هوشمند، کاربردی و قابل استفاده برای کشاورزان فراهم شود و روند کشاورزی مدرن چین بیش از پیش با فناوری‌های دیجیتال تقویت شود.