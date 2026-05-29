به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار کلات با اشاره به شرایط مناسب آب‌وهوایی امسال گفت: بارش‌های مناسب بهاری موجب افزایش رویش گیاهان دارویی به ویژه زیره کوهی در مراتع و ارتفاعات این شهرستان شده است.

ابوالفتح لشگری، افزود: بسیاری از خانوار‌های روستایی در آقداش و مناطق اطراف، این روز‌ها مشغول برداشت زیره کوهی هستند و فروش این محصول نقش مهمی در بهبود معیشت مردم منطقه دارد.

زیره کوهی علاوه بر عطر و طعم ویژه در غذاها، دارای خواص درمانی فراوانی نیز است و در طب سنتی برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش نفخ، تقویت سیستم ایمنی بدن و کمک به هضم غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرماندار کلات همچنین بر ضرورت برداشت اصولی و حفاظت از مراتع طبیعی تأکید کرد تا این گیاه ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

امسال با افزایش میزان رویش و برداشت زیره کوهی، پیش‌بینی می‌شود درآمد خوبی نصیب بهره‌برداران و مردم محلی شهرستان کلات شود.