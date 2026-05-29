بهره برداری از پایگاه امداد و نجات جادهای شهدای راک
پایگاه امداد و نجات جادهای شهدای راک در جاده دهدشت ـ پاتاوه بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات امدادی به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست جمعیت هلال احمر استان گفت: این طرح با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده و گامی مؤثر در راستای ارتقای ایمنی جادهای و تسریع در امدادرسانی به هموطنان در این محور پرتردد به شمار میرود. سید عادل رهبریان، با اشاره به نقش مردم و خیران در اجرای این طرح افزود: زمین این پایگاه به مساحت ۲ هزار متر مربع توسط یکی از خیران نیکاندیش اهدا شد. وی ادامه داد: مسیر دسترسی و اتصال پایگاه به جاده اصلی نیز با همکاری و گذشت مالکان محلی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفت تا زمینه خدمترسانی بیوقفه فراهم شود. رهبریان با اشاره به تجهیز این مرکز به امکانات عملیاتی نوین ادامه داد: با مساعدت ویژه رئیس جمعیت هلال احمر کشور و دبیرکل جمعیت هلال احمر، یک دستگاه آمبولانس پیشرفته و یک دستگاه خودروی امدادی تویوتا هایلوکس به این پایگاه اختصاص یافت که نقش مهمی در افزایش توان لجستیکی امدادگران برای پوشش حوادث جادهای خواهد داشت. حجتالاسلام سید محمد موحد نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، هم در آیین بهره برداری از این پایگاه امداد و نجات با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساختهای امدادی گفت: راهاندازی این پایگاه، که زمین آن توسط یکی از خیران نیکاندیش اهدا شده، اقدامی ارزشمند در مسیر خدمترسانی به مردم و ارتقای آمادگی در شرایط بحرانی است.