صدا وسیمای خراسان جنوبی در غالب تفاهم نامه ای با صندوق بیمه کشاورزی استان با ساخت دو اثر رسانه ای ۱۰ دقیقه‌ای و تولیدات در بخش های دیگر در حمایت از پایداری تولید گام بر می دارد.

هم‌افزایی رسانه و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کمک به پایداری تولید در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،در جلسه مشترک معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی استان با مدیرکل و معاونین صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر ضرورت همکاری مشترک رسانه استانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خصوص حمایت از تولید و پایداری آن در استان تأکید شد.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به تفاهم‌نامه امضاشده میان سازمان صدا و سیما و صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد دو اثر رسانه‌ای ۱۰ دقیقه‌ای تولید شود و در این زمینه لازم است با نگاه ویژه، ظرفیت‌های بیمه محصولات کشاورزی به جامعه هدف معرفی شود.

بخشی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از محصولات استان تحت پوشش خدمات این صندوق قرار دارند، افزود: لازم است خدمات صندوق، دستاورد‌ها و سامانه جامع بیمه محصولات کشاورزی به شکل گسترده‌تری معرفی شود تا کشاورزان، دامداران و سایر تولیدکنندگان از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی نقش رسانه را در آگاه‌سازی جامعه هدف بسیار مهم عنوان کرد وگفت: صدا و سیما می‌تواند با اطلاع‌رسانی دقیق و هدفمند، در معرفی خدمات بیمه‌ای و افزایش سطح آگاهی بهره‌برداران بخش کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این همکاری می‌تواند به پایداری تولید در استان کمک کند، گفت: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و واحد‌های تولیدی، در گرو معرفی درست خدمات بیمه‌ای و افزایش اعتماد و آگاهی آنان نسبت به این ظرفیت مهم است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز آمادگی مجموعه رسانه استانی را برای همراهی و تولید آثار فاخر و اثربخش در حوزه معرفی بیمه محصولات کشاورزی اعلام کرد.

آینه دار با اشاره به اهمیت این موضوع در استان گفت: صدا و سیمای خراسان جنوبی در مسیر ایفای نقش مؤثر رسانه‌ای، آماده همکاری برای تبیین خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی و انعکاس اهمیت آن برای کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان استان است.