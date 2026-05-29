نجاتگران هلال احمر، فردی را که از ارتفاعات مسیر قله بَل در اقلید سقوط کرده بود را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر اقلید گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط مردی ۶۰ساله از ارتفاعات مسیر قله بل واقع در کیلومتر ۱۰ مسیر اقلید-قله بل، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

هادی مهندسی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد، کمک‌های اولیه را برای وی انجام و مصدوم را به وسیله بسکت به نقطه امن انتقال و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.