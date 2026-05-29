به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی آسمان استان امروزصاف تا نیمه ابری با افزایش دما همراه است، اما از عصر وزش باد شدید موقتی و به تدریج رگبار و رعد برق پراکنده از مناطق غربی استان آغاز می‌شود.

حمیدی افزود: آسمان استان شنبه ابری با رگبار ، وزش باد و کاهش محسوس دما نسبت به امروز همراه خواهد بود .

وی گفت: آسمان استان یکشنبه صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دوشنبه و سه شنبه آسمان استان نیمه ابری گاهی با افزیش ابر و از اواخر وقت سه شنبه مناطق غربی استان با رگبار پراکنده باران ،رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

حمیدی گفت: دیروز دشت ناز میاندورود با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا از عصر امروز مواج می‌شود.