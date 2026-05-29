پخش زنده
امروز: -
اهالی شریف شهرستان پردیس در هشتاد و نهمین قرار شبانه خود، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تداوم کنترل هوشمند و مقتدرانه این گذرگاه حساس را خواستار شدند و همچون شب های گذشته، حمایت خود را از اقتدار نیروهای مسلح و حفظ وحدت ملی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این مراسم با با شعارهای وحدتبخش، ضمن محکوم کردن تعرض اخیر دشمن، بر ضرورت پاسخ قاطع و بازدارنده در برابر هرگونه تهدید تأکید کردند.
مردم پردیس همچنین بر حفظ انسجام داخلی و پرهیز از اختلافات بعنوان مهمترین عامل عبور کشور از شرایط حساس کنونی تاکید داشتند.
از نگاه مردم با بصیرت مردم شرف پردیس، صدای واحد و همدلی ملت ایران، میتواند دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد.