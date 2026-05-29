به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس زندان گلپایگان گفت: با پیگیری های رئیس زندان و واحد مددکاری در تجمع های شبانه مردمی ، شرایط آزادی یک مددجوی محکوم مالی از بند فراهم شد.

نامداری افزود: هدف کمک به زندانیان جرائم غیر عمد مالی زندان و در پی جلسات متعدد و دعوت از شاکی پرونده یکی از محکومین مالی، زمینه آزادی وی فراهم شد.

وی با قدردانی از حمایت‌های قضایی و خیران گرانقدر گفت: با تلاش و پیگیری واحد مددکاری و برگزاری پیاپی جلسه صلح و سازش و اخذ رضایت از شاکی پرونده یکی از محکومان مالی این زندان مبلغ ده میلیارد ریال باحضور شاکی در تجمعات شبانه مردمی و میز خدمت زندان در میدان امام خامنه‌ای رضایت کتبی خود را اعلام کرد.