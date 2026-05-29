ماموران پلیس خفر، ۲ هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را در خفر کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده بیان کرد: در بازرسی از این اتوبوس۲ هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر با درخواست از شهروندان افزود: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.