پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نحوه ارزشیابی پایانی نوبت دوم در شرایط غیرحضوری برای پایههای هفتم تا دهم (و یازدهم و دوازدهم در دروسی که آزمون نهایی ندارند) را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا فولادوند؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به نحوه ارزشیابی پایانی نوبت دوم در شرایط غیر حضوری برای پایههای هفتم، هشتم، نهم، دهم، (یازدهم و دوازدهم در دروسی که آزمون نهایی ندارند)، گفت: براساس دستورالعمل مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش که به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شده است، مدارس برای اخذ آزمونهای غیرحضوری میتوانند از انواع پیامرسانهای ایرانی با اولویت شاد بهرهبرداری کنند.
وی ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر اینکه «مدارس صرفاً ملزم به استفاده از پیامرسان شاد برای اجرای آزمونهای مجازی هستند»، تأکید کرد: با توجه به شروع فرآیند ارزشیابی پایانی نوبت دوم از شنبه نهم خرداد و اهمیت اجتناب از هرگونه بلاتکلیفی و نگرانی در دانشآموزان و معلمان، مدیران کل آموزش و پرورش استانها باید این موضوع را در اسرع وقت اطلاعرسانی و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.