به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خادمان امیرالمومنین (ع) برای ثبت مواکب عید غدیر در شهرکرد عدد یک را به سامانه پیامکی ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال کنند.

دبیر ستاد غدیر استان با اشاره به تمهیدات برپایی میهمانی خانوادگی غدیر در شهرکرد و دیگر. مراکز شهرستانی با اشاره به انتشار فراخوان ثبت‌نام مواکب خبر داد و گفت: خادمان امیرالمومنین (ع) برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت مواکب عید غدیر در شهرکرد عدد یک را به سامانه پیامکی ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال کنند.

هوشنگ گنجی با ذکر اینکه در مرکز استان ظرفیت برپایی ۲۵۰ موکب خدماتی، فرهنگی و پذیرایی در مسیر راهپیمایی جشن غدیر فراهم شده است، افزود: میهمانی غدیر محوری استان در شهرکرد در بلوار آیت الله کاشانی، حد فاصل میدان آیت الله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار خواهد شد.

وی گفت: میهمانی بزرگ غدیر در مرکز استان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه همزمان با شب عید غدیر از ساعت ١۶ آغاز می‌شود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت؛ اجرای رویداد‌های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی، بازی و سرگرمی برای مردم پیش‌بینی شده است.

وی گفت: از خادمان و ارادتمندان امیرالمومنین (ع) در سراسر استان دعوت می‌شود با مشارکت در برپایی این همایش معنوی حماسه‌ای دیگر را در عیدالله الاکبر خلق کنند.