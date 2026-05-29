

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که هنوز مسابقات فرنگی نوجوانان آسیا به پایان نرسیده، تیم ایران به‌ علت کسب ۶ طلا در مسابقات زوط نخست و حضور ۳ نماینده در فینال و رده‌بندی جمعه قهرمان زودهنگام شد.

در روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم صاحب نشان طلا شدند و احمد بدرالدینی هم در وزن ۵۱ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.

نتایج مسابقات امروز نمایندگان ایران به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم حامد دهقان‌زاده در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر یوکی یدا از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر یک گیون هیون نام از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

دهقان‌زاده در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب میراس ماخامبت از قزاقستان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف یونگکی چیو از چین می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت.

وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست‌یافت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. ظاهردوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. او در این دیدار با بایل نورالیف از قرقیزستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان در دور اول با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوجیان چنگ از چین شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت.

وی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل محمد زاینیدینزود از تاجیکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده‌بندی رفت. غلامیان در این دیدار مقابل علینور تولیوگالی از قزاقستان قرار می‌گیرد.

مرحله رده‌بندی و فینال ۳ وزن پایانی عصر امروز پیگیری می‌شود.