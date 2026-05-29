مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان: از آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی تا ۱۴ اردیبهشت سال جاری، بیش از سه میلیون و دویست هزار تراکنش کالابرگ به ارزش ۷هزار و چهارصد میلیارد تومان در استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صلواتی اظهار کرد: در چهار مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار خانوار دراستان خرید کرده‌اند.

وی افزود: از آغاز مرحله پنجم اجرای این طرح تا ۴خرداد ماه جاری ۶۹۴ هزار تراکنش توسط ۵۷۶هزار خانوار کردستانی‌ انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اعتبار پرداخت شده از سوی دولت را ۷هزار وچهارصد میلیون تومان اعلام کرد.

صلواتی یادآورشد: ۲۰ اکیپ بازرسی متشکل از بازرسان ادارات کار، تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و فرمانداریها در سطح استان وظیفه بازدید و بازرسی از روند اجرای این را برعهده دارند.

وی کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی را ۱۱ قلم عنوان کرد و افزود: این اقلام شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی نیز در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تصریح کرد: مردم میتوانند از مانده اعتبار خود از طریق اپلیکیشن شمیم، پیام‌رسان بله ،کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و یا صندوق‌های فروشگاهی مطلع شوند.

صلواتی در پایان از مردم خواست صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.