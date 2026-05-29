معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مراغه گفت: پایان خرداد آخرین مهلت ثبت نام و سنجش سلامت نوآموزان برای حضور در کلاس اول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی مولوی با اشاره به پیش بینی ثبت نام سه هزار و ۵۰۰ نوآموز مراغه‌ای در کلاس اول گفت: تاکنون سلامت ۲ هزار و ۵۰۰ نوآموز ارزیابی و سنجیده شده است.

وی اضافه کرد: در ۲ پایگاه سنجش سلامت، کارشناسان نوآموزان را در زمینه بینایی، شنوایی، بهداشت عمومی، ارزیابی دقیق شناختی، رشدی، حرکتی و واکسیناسیون ارزیابی می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مراغه از اولیای کودکان جامانده از طرح سنجش سلامت خواست تا پایان خرداد فرزندان خود را به مرکز سنجش ببرند.

مولوی افزود: هیچ دانش آموزی بدون برگه سنجش سلامت در کلاس اول ثبت نام نخواهد شد.

در شهرستان مراغه ۵۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند.