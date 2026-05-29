پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری گفت: باسقوط اعضای یک خانواده گردشگر در ارتفاعات صعبالعبور و برفگیر «کینو»، عملیات امداد و نجات با مشارکت تیمهای امدادی دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیز طاهری گفت: این خانواده که از سمت بخش بازفت شهرستان کوهرنگ به ارتفاعات کینو عزیمت کرده بودند، به دلیل لغزندگی سطح برف دچار حادثه و سقوط شدند. بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی از هلالاحمر شهرستان کوهرنگ به همراه یک تیم امدادی از جمعیت هلالاحمر شهرستان اندیکا، نیروهای اورژانس و نیروهای مردمی به منطقه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با قدردانی از سرعت عمل امدادگران دو استان و همکاری نیروهای مردمی بازفت گفت: با تلاش مشترک تیمهای عملیاتی، مصدومان رهاسازی و برای ادامه روند درمان به درمانگاه شبانهروزی بازفت منتقل شدند.
طاهری افزود: متأسفانه در این حادثه، دختر ۱۳ ساله این خانواده به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر از اعضای خانواده نیز مصدوم شدند که تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند.
وی با اشاره به خطرات صعود به مناطق مرزی و برفگیر، از گردشگران و طبیعتگردان خواست هشدارهای ایمنی را جدی گرفته و بدون راهنما و تجهیزات مناسب وارد مناطق پرخطر کوهستانی نشوند.