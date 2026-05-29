مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از پرداخت ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به ۱۷۵ واحد تخریبی در کلانشهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شمس‌الله خدادادی گفت: از ابتدای عملیات ارزیابی تاکنون، ۲۰ اکیپ ارزیابی بنیاد مسکن شامل ۶۰ نفر همزمان با آغاز بمباران هوایی، عملیات ارزیابی واحدهای خسارت‌دیده را در شهر کرمانشاه بر عهده گرفتند و آمار دقیق خسارات در مدت کوتاهی تدوین شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه همچنین از پرداخت ودیعه مسکن به ۲۴۵ متقاضی دیگر در سایر شهرستان‌های استان به مبلغ ۱۳۹ میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: تاکنون در مجموع ۴۴۹ متقاضی ودیعه مسکن در استان کرمانشاه در سامانه تم ثبت‌نام کرده‌اند که با همکاری عالی بانک مسکن، به ۴۱۵ متقاضی مبلغ ۲۵۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.