به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران کشورمان و آقای حسن زرنگار، سرکنسول ایران در جده و جمعی از علما و روحانیون برگزار شد؛ حجاج در فضایی سرشار از معنویت فراز‌های دعای کمیل را زمزمه کردند و به راز و نیاز با خالق خویش پرداختند.

علاوه بر مراسم اصلی دعای کمیل در سایر چادر‌های محل اسکان زائران کشورمان نیز آیین‌های مشابهی برگزار شد.