سیزدهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیار کرمان با حضور ۵۰۰ هنرمند تعزیهخوان از استانهای مختلف کشورآغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته دبیراجرایی سوگواره ملی تعزیه ده زیارسیزدهمین سوگواره ملی تعزیه دهزیار با حضور گسترده گروههای تعزیهخوانی از استانهای مختلف کشور، با اجرای مجلس تعزیه شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) در روستای دهزیار کرمان آغاز به کار کرد.
ثارالله انکوتی افزود: این سوگواره ملی تا ۱۷ خرداد ماه جاری در روستای دهزیار و با حضور ۵۰۰ هنرمند از سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی ضمن بیان لزوم حمایت از هنرمندان تعزیه توسط وزارت ارشاد و سایر نهادهای متولی، گفت: بدین منظور حدود ۵۰ شب است که جوانان روستای دهزیار در حال کار آمادهسازی محیط و زیرساختی سوگواره هستند و هر شب ثواب کار را به روح یکی از شهدای جنگ رمضان تقدیم میکنند.
در نخستین شب این سوگواره، مجلس تعزیه شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) توسط گروه تعزیهخوانی کاشان اجرا شد؛ مجلسی جانسوز که روایتگر غربت سفیر امام حسین (ع) در میان مردمی بود که حقیقت را شناختند، اما در لحظه تصمیم، اسیر ترس، دنیاطلبی و بیبصیرتی شدند.
تعزیه شهادت حضرت مسلم (ع) در دهزیار، تنها بازخوانی یک واقعه تاریخی نبود؛ بلکه روایت تلخ سقوط جامعهای بود که در اثر جهل، ترس و بیبصیرتی، حق را تنها گذاشت و راه را برای فاجعه کربلا هموار کرد.