به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان از اجرای یک طرح تشویقی ویژه برای شهروندان خوش‌حساب تا پایان خرداد خبر داد و گفت: مودیان عوارض نوسازی علاوه بر بهره‌مندی از ۳۰ درصد تخفیف و محاسبه عوارض بر مبنای نرخ سال گذشته، در قرعه‌کشی یک دستگاه خودروی برقی، ۳۰ موتورسیکلت و اسکوتر برقی نیز شرکت داده می‌شوند.

نادر آخوندی از مرحله جدید طرح‌های تشویقی برای ترغیب شهروندان به مشارکت در تأمین منابع مالی پروژه‌های شهری خبر داد و با اشاره به نامگذاری این طرح با عنوان «فرصت طلایی» اعلام کرد: شهروندان اصفهانی که برای تسویه بهای خدمات نوسازی اقدام کنند، تا پایان خرداد از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به اعمال ۳۰ درصد تخفیف اشاره کرد.

وی افزود: یکی از مزیت‌های رقابتی این دوره نسبت به سنوات قبل، تثبیت مبنای محاسبه عوارض بر اساس نرخ‌های سال ۱۴۰۴ است که در عمل به معنای حذف اثر تورم و صرفه‌جویی اقتصادی برای خانوارها محسوب می‌شود.

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در امور اقتصادی و مشارکت‌های مردمی افزود: هدف اصلی از اجرای این بسته‌های تشویقی، تقویت جریان پایدار درآمدی برای شتاب‌بخشی به عملیات عمرانی، آسفالت‌ریزی معابر، به‌سازی پیاده‌روها و ارتقای سطح خدمات عمومی در محله‌های مختلف شهر است.

وی با اشاره به تسهیل فرایند پرداخت برای شهروندان گفت: افراد می‌توانند بدون نیاز به مراجعه فیزیکی، از طریق درگاه http://my.isafahan.ir یا کد دستوری #۳۱*۶۶۵۵* اقدام به واریز عوارض کنند، همچنین کارشناسان سامانه ۱۳۷ (داخلی ۳) آماده راهنمایی مودیان هستند.

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده مردم، گام بلندی برای تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی و ارتقای رضایت عمومی برداشته شود.