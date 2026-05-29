دوره ضمن خدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی در شهرستان مُهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر گفت: دوره ضمنخدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی با حضور جمعی از کارکنان شهرستانهای لامرد، مهر و شهر بیرم لارستان به میزبانی این شهرستان برگزار شد.
نیکنام افزود: برگزاری این نوع دورهها ضامن اصلی در کاهش خسارات و افزایش سرعت عمل در لحظات حساس است و زمینه را برای هم افزایی نیروهای امدادی در منطقه فراهم میکند.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.