

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان با اشاره به اینکه اولین کاروان استان ۱۲ خرداد فرودگاه جده را به مقصد مشهد مقدس ترک می کند افزود: تاریخ بازگشت کاروان‌های دیگر استان در روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ خرداد از فرودگاه جده به ایستگاه پروازی مشهد مقدس خواهد بود.



دستگردی با اشاره به اینکه تمامی حجاج استان در سلامتی کامل هستند افزود: با توجه به شرایط موجود، امکان تغییر زمان و ایستگاه وجود دارد که در صورت تغییر از طریق مدیران کاروان‌ها به زائران اطلاع رسانی می شود.