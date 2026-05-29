مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی از تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مقاوم سازی خانههای روستایی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالله سروری گفت: با اعتبار تخصیص یافته ۱۲ هزار خانه روستایی در این استان نوساز میشود.
وی افزود: امسال تسهیلات مقاوم سازی خانههای روستایی ۵۰۰ میلیون تومان با سود پنج درصد تصویب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی افزود: برای نخستین بار خانوادههای زیر دهک چهار در صورت داشتن مسکن فرسوده و زمین در شهرهای استان میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی گفت: تا کنون ۵۶ درصد خانههای روستایی در آذربایجان شرقی مقاوم سازی شده است.
سروری ادامه داد: نوسازی خانههای روستایی از سال ۸۴ آغاز شده و با افزایش میزان تسهیلات سرعت یافته است و مراغه، جزو شهرستانهای پیشرو در مقاوم سازی خانههای روستایی است.