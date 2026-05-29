تاکنون بیش از ۵۰ درصد خانههای آسیبدیده بازسازی شده است و مردم به سکونت خود بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به آسیب نزدیک به ۱۰ هزار واحد مسکونی در جنگ رمضان گفت: شهر اصفهان بهدلیل وجود مراکز نظامی و صنعتی و اینکه دومین استان صنعتی کشور پس از تهران است، مورد حمله قرار گرفت.
محمد نورصالحی در افزود: هدف دشمن حمله به زیرساختها و مراکز مؤثر در تولید و اشتغال کشور بود تا منافع مردم را هدف قرار دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به آسیبهای وارد شده به خانههای مسکونی گفت: در کنار آسیب به مراکز صنعتی و نظامی، نزدیک به ۱۰ هزار واحد مسکونی در طول ۴۰ روز مورد حمله آسیب دیدند که این آسیبها از میزان جزئی تا تخریب کامل متغیر بود.
نورصالحی با بیان اینکه بیشتر خانهها آسیبهای جزئی دیدهاند، تاکید کرد: شیشه، در، پنجره، سقف کاذب و برخی آسیبهای دیگر عمده خسارتهای وارد شده بود و تعدادی از خانهها نیز آسیب بیشتری دیدند.
وی با اشاره به تغییر مسئولیت بازسازی از اواخر اسفند سال گذشته گفت: در بحرانهای مشابه، بنیاد مسکن مسئول بود و شورای شهر از روزهای اول سعی کرد با پیگیری به بنیاد مسکن کمک کند تا اینکه دولت در اواخر اسفند تصویب کرد در کلانشهرها، مسئول بازسازی و اسکان موقت مردم شهرداریها باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ورود شهرداری به موضوع بازسازی افزود: شهرداری با تمام قوا وارد میدان و بازسازی از همان زمانی که درگیریها ادامه داشت، در مناطق کمتر در معرض آسیب آغاز شد.
نورصالحی با اشاره به نقش گروههای جهادی، مردمی و خیرین در بازسازی گفت: شهرداری محوریت و مدیریت کار را بر عهده داشت و گروههای جهادی، مردمی و خیرین به کمک آمدند و پس از برقراری آتشبس سرعت بازسازی افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد خانههای آسیبدیده بازسازی شدهاند و مردم به سکونت خود بازگشتهاند، خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزی انجام شده در خرداد حجم زیادی نزدیک به ۸۰ درصد خانهها بازسازی میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خانههایی که نیاز به سه تا شش ماه کار دارد و مجتمعهای مسکونی که مشاعاتی همچون راهپله و آسانسور نیز تخریب شده، حدود ۹۰ درصد مشکلات آنها تا خرداد مرتفع و به مالکان تحویل میشود.
نورصالحی با اشاره به اسکان موقت مالکان خانههای با تخریب بیشتر افزود: برای افرادی که خانههایشان نیاز به زمان بیشتری برای بازسازی دارد، وامی بهعنوان رهن در اختیارشان قرار داده شده تا محلی را رهن کنند و پس از اتمام بازسازی به مسکن خود بازگردند.
وی اعلام کرد: برای همه کسانی که در این مسیر آسیب دیدهاند، برنامهریزی شده و بیش از ۹۰ درصد خانههای آسیبدیده در طول چهل روز تا اوایل خرداد مشکلاتشان برطرف و به مالکان بازگردانده شده است