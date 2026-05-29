به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مفیدی رئیس اداره شیلات گمیشان گفت: رصد سطح آبگیری جهت تخصیص کود شیمیایی، میزان ذخیره سازی بچه ماهیان، روند غذادهی و رشد ماهیان در دستور کار کازشناسان قرار دارد.

مفیدی گفت: طی سال‌های اخیر مزارع و آب‌بندان‌های گمیشان بدلیل بحران خشکسالی و کم بارشی تولیدات چندانی نداشته است، اما خوشبختانه امسال با بارش‌های مناسب پیش بینی میشود بیش از ۳۵۰ تن ماهی گرمابی در گمیشان تولید شود.

شایان ذکر است بیشتر فعالیت تولید ماهیان گرمابی در گمیشان در قالب تعاونی و با عضویت جوانان بومی متطقه صورت می‌گیرد.