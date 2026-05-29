زمان برگزاری آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
بر اساس اعلام سنجش آموزش کشور آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی، روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ بهصورت سراسری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بر اساس اعلام سنجش آموزش کشور آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی، روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ بهصورت سراسری برگزار خواهد شد.
منصور شیخ پور با اعلام این خبر افزود: پیرو اطلاعیههای صادرشده در تاریخهای هفتم و چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به اطلاع داوطلبان آزمونهای ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی میرسد که زمان برگزاری این آزمونها مشخص شد.
وی گفت: آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای همه متقاضیان در روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
شیخ پور تاکید کرد: اطلاعیه تکمیلی در خصوص زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، اعلام شهرهای محل برگزاری آزمون و نشانی واحدهای رفع نقص کارت در روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.