به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اهتزاز پرچم علوی با حضور سید محمد حسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، مسئولان حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف، خدام حرم مطهر امام رضا(ع) و خانواده‌های شهدا در برج پرچم بوستان طالقانی برگزار شد.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در این مراسم گفت:اهتزاز پرچم علوی از سوی عتبه علوی از نجف اشرف به منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آ باد پیشنهاد شد که در چند سال گذشته انجام شده است و ما این حرکت عظیم را به عهده گرفتیم تا همزمان با ۱۱۰ کشور جهان انجام‌ شود. به یمن دهه ولایت ان‌شاءالله کشور ما که علوی بود علوی‌تر شود و لفظ یا حیدر و حیدر کرار که این شب‌ها در میادین ذکر می‌شود موجبات بیمه مردم عزیز کشورمان را فراهم‌ کند.

سید محمدحسین حجازی ابراز امیدواری کرد: ذکر یاعلی بتواند برای کشور عزیزمان برکات خوبی را به همراه داشته باشد و ظهور حضرت حجت را بزودی فراهم کند.

بنابراین گزارش، در این مراسم کتیبه‌ای به طول ۲۰ متر و عرض ۶ متر از سوی کوشک باغ هنر به خادمان و مسئولان حرم نجف اشرف اهدا شد. روی این‌ کتیبه حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) با عنوان: «صحیفة المومن حب علی ابن ابی طالب» خطاطی شده بود که توسط ۸ هنرمند به سرپرستی استاد کریم عرب طهرانی به خط ثلث نوشته شده بود.

در این مراسم که حاج حیدر عیساوی، نماینده و مسئول خدمه عتبه علوی در نجف و نمایندگان عتبه علوی در قم حضور داشتند، بیانیه عتبه علوی توسط محمد رضا حسینیان مجری برنامه قرائت شد. همچنین محمد رسولی شاعر و عبدالعظیم نجفی مداح از نجف برای مهمانان قطعاتی اجرا کردند. کربلایی حسن کاتب نیز همزمان با اهتزاز پرچم قطعاتی اجرا کرد.

پرچم علوی هرساله در آستانه عید سعید غدیر خم در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد به اهتزاز در می‌آید.