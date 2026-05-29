دبیر شورای امنیت روسیه در اولین مجمع امنیت بینالمللی که تحت نظارت این شورا برگزار شد، گفت: در مجموع ۵۶ کشور با کمک به عملیات پهپادی، عملاً در حال جنگ با روسیه در اوکراین هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی شویگو در مورد تولید مشترک پهپادهای دوربرد توسط آلمان و اوکراین گفت: در مجموع، ۵۶ کشور در واقع علیه ما میجنگند. یک پهپاد دوربرد بدون سیستم هدایت بی اثر است. بنابراین، فناوریهای ماهوارهای در آن دخیل هستند.
وی افزود: این به معنای برنامهریزی مسیر پرواز، تنظیم پرواز و بسیاری اقدامات دیگر است. بنابراین، فقط آلمان نیست. بسیاری دیگر نیز در این امر نقش خود را ایفا کردهاند.