به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی جیرفت گفت: مأموران کلانتری ۱۱ جیرفت پس از اطلاع از اینکه فردی در پوشش مأمور پلیس اقدام به اخادی از شهروندان می‌نماید، رسیدگی به پرونده را به‌طور ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ "فیروزبخت" اظهار داشت: سرانجام متهم حین ارتکاب جرم دستگیر و در بازرسی از منزل وی، چند دست لباس انتظامی به همراه اسناد و مدارک جعلی دولتی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی جیرفت با تأکید بر اینکه مأموران انتظامی هنگام اجرای مأموریت، کارت شناسایی معتبر همراه داشته و در صورت درخواست شهروندان، آن را ارائه می‌دهند، از شهروندان خواست: در مواجهه با افرادی که با پوشش انتظامی اقدام به توقیف خودرو، بازرسی یا درخواست وجه نقد می‌کنند، حتماً کارت شناسایی آنها را درخواست و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهند.