به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، روابط عمومی هیئت اسب دوانی گنبد کاووس اعلام کرد: به احترام ایام مبارک عید و جهت رفاه حال علاقه‌مندان، هفته چهارم مسابقات اسب‌دوانی کورس بهاره گنبدکاووس با ۲ روز تغییر زمان‌بندی، در روز‌های جمعه ۸، شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ خردادماه برگزار خواهد شد.

در این هفته‌ی پرهیجان، ۲۲۴ رأس اسب از نژاد‌های اصیل «ترکمن، دوخون و تروبرد» در ۱۹ کورسِ تماشایی برای کسب مجموع جوایز ارزنده ۹۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریالی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.