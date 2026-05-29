پخش زنده
امروز: -
هفته چهارم کورس بهاره گنبد کاووس در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، روابط عمومی هیئت اسب دوانی گنبد کاووس اعلام کرد: به احترام ایام مبارک عید و جهت رفاه حال علاقهمندان، هفته چهارم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس با ۲ روز تغییر زمانبندی، در روزهای جمعه ۸، شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ خردادماه برگزار خواهد شد.
در این هفتهی پرهیجان، ۲۲۴ رأس اسب از نژادهای اصیل «ترکمن، دوخون و تروبرد» در ۱۹ کورسِ تماشایی برای کسب مجموع جوایز ارزنده ۹۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریالی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.