مستند «قاب عکس» ،روایتگر زندگی و مجاهدت شهید علی‌اکبر خوافی، از شهدای مظلوم جنگ تحمیلی اخیر در نیشابور به نمایش در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده بسیج نیشابور گفت: این مستند، روایتگر زندگی و مجاهدت این شهید در مسیر خدمت به اقتصاد و تولید کشور است.

سرهنگ پاسدار علی نیک‌یاد افزود: شهید علی‌اکبر خوافی از فرزندان متعهد و انقلابی روستای سالاری از توابع بخش بلهرات شهرستان میان‌جلگه بود که در جریان حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به شهرک صنعتی خیام زبرخان، در حالی که مشغول فعالیت و خدمت در محل کار خود بود، به همراه یکی از همکارانش به نام نگار میردوست به شهادت رسید.

فرمانده بسیج نیشابور ادامه داد: این شهید والامقام در سنگر تولید و اقتصاد کشور فعالیت می‌کرد و دشمنان ملت ایران بار دیگر نشان دادند که حتی خدمتگزاران عرصه کار و تولید را نیز هدف کینه‌توزی و جنایت خود قرار می‌دهند.

سرهنگ نیک‌یاد با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم ارزشی بیان کرد: تولید آثار مستند و روایت‌های تصویری از زندگی شهدا، نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جوان با حقیقت مجاهدت و مقاومت دارد و باید از ظرفیت هنر انقلابی برای انتقال این مفاهیم بهره برد.

فرمانده بسیج نیشابور با قدردانی از عوامل تولید این اثر گفت: هنرمندان متعهد با روایت زندگی و مسیر پرافتخار شهدا، رسالت مهمی در زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی برعهده دارند.

وی تأکید کرد: ملت ایران همواره قدردان خون شهدا هستند و راه این عزیزان با قدرت و صلابت ادامه خواهد یافت.

این مستند به کارگردانی و نویسندگی کوثر بیات تولید شده است.